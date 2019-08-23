В Крыму зарегистрирован случай лихорадки Западного Нила

23 августа 2019     18
В Крыму зарегистрирован случай лихорадки Западного Нила

В Белогорске зарегистрирован случай заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Крым в пятницу

В ходе поиска возможных эпидемически значимых компонентов природного очага лихорадки Роспотребнадзор обследовал территорию около 3 км2, однако геном вируса обнаружить не удалось.

В Белогорске продолжаются профилактические мероприятия, сотрудники управления уже провели ларвицидные обработки на  площади 10 га около водных объектов в городе, а также на 10,5 га рядом с городом. Ситуация остается на контроле.

Лихорадка Западного Нила передается комарами, аргасовыми клещами и другими кровососущими членистоногими. Инфицирование чаще всего в теплое время года. Признаки заболевания –  множественное воспаление лимфоузлов, воспаление мозговых оболочек и высыпания на коже. После заболевания организм вырабатывает иммунитет, повторных случаев заболевания не зарегистрировано.

Источник: Вести.Севастополь

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