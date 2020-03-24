В Крыму зафиксировано шесть новых случаев коронавируса

24 марта 2020     13
В Крыму зафиксировано шесть новых случаев коронавируса

В Республике Крым сегодня подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщил Сергей Аксенов. Все заболевшие – жители республики, которые вернулись из зараженных стран: Литвы, Бельгии и ОАЭ. 

Четверо заболевших – члены одной семьи, которые ездили в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты и совершали путешествие на круизном лайнере. 

Диагнозы подтверждены результатами анализов. Все больные госпитализированы в отдельные боксы инфекционных отделений.

“У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших – состояние средней степени тяжести. Определён круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов – госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование данных лиц”, – сообщил глава республики.

Сергей Аксенов обратился ко всем, кто в марте вернулся из зарубежных поездок с требованием строго соблюдать режим самоизоляции на дому. Только благодаря гражданской ответственности людей можно контролировать распространение вируса и избежать вспышки. 

21 марта стало известно о первом заболевшем в Крыму. Мужчина был во Франции, въехал на полуостров с территории Украины по украинскому загранпаспорту и не сообщил о маршруте своей поездки. Два дня он встречался с людьми, а потом почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Установлены все его контакты, а магазин, владельцем которого мужчина является, закрыли на карантин, потому что он успел появиться и на работе. 

В России, по данным на 24 марта, зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, 57 из них – за последние сутки. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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