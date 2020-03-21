В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

У жителя полуострова, прибывшего из Франции, подтверждён диагноз «коронавирусная инфекция».

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу. На пункте пропуска он не сообщил о пребывании в стране с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на своей странице в социальной сети.

Мужчина был госпитализирован с симптомами ОРВИ в отдельный бокс. Тест подтвердил коронавирус. Пациент находится в средней степени тяжести. Лица, с которыми он контактировал на территории Крыма, установлены, изолированы, за ними ведётся медицинское наблюдение.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь