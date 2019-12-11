В Крыму за год зафиксировано 36 случаев бешенства животных

36 случаев заболевания бешенством домашних и сельскохозяйственных, а также диких животных зафиксировано на полуострове в этом году. В Севастополе было 2 подобных случая. О этом сообщает Государственная ветеринарная служба города.

В этом году ведомство завершило вакцинацию диких хищных животных против бешенства. Следующая вакцинация запланирована на март будущего года. В 2019 году специалисты госветслужбы привили в Севастополе 22,5 тысячи домашних животных.

В ведомстве напоминают об обязательной вакцинации животных против бешенства не реже одного раза в год. В Севастополе работают бесплатные прививочные пункты. Графики работы, места расположения пунктов вакцинации животных от бешенства размещены на сайте Государственной ветеринарной службы города.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь