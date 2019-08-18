В Крыму за неуплату 14 млн рублей налогов осуждены руководители завода

Директор и главный бухгалтер завода по производству металлопродукции в Симферополе обвиняются в уклонении от уплаты налогов в размере 13,8 миллионов рублей и подделке финансовых документов. В налоговой декларации они указали заведомо ложные сведения, якобы они получили налоговые вычеты по финансово-хозяйственным операциям с другими предприятиями. Но на самом деле этих операций не было.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, на злоумышленников возбуждены уголовные дела, им грозит от трех до шести лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с обвиняемых ущерба, причиненного бюджету республики.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь