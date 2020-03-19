В Крыму за сутки обнаружено пять авиабомб

На территории Республики Крым 18 марта были обезврежены пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Фугасные авиабомбы ФАБ-100 весом 100 килограммов и ФАБ-50 весом 50 килограммов обнаружили в крепости Керчь. Осколочные авиационные бомбы весом 2,5 и 10 килограммов нашли в селе Либкнехтовка Ленинского района. Ещё одна 10-килограммовая авиабомба обнаружена в селе Каменское.

Боеприпасы идентифицировали и обезвредили пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС по Крыму. Все опасные находки вывезены на полигон для уничтожения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь