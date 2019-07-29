В Крыму за сутки спасены двое отдыхающих

29 июля 2019     8
В Крыму за сутки спасены двое отдыхающих

Днем в воскресенье в Феодосии на пляже ООО «Рич» ДЗОО «Вымпел» мужчина пошел купаться и через несколько минут пропал из зоны видимости.  За ним тут же кинулись спасатели детского лагеря «Вымпел» и сотрудники ГИМС.

Мужчину обнаружили уже в 400 метрах от берега и вытащили из воды. В медицинской помощи он не нуждался, передает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Второй случай произошел также в Феодосии на оборудованном пляже по улице Черноморской. Спасатели успели вытащить из воды ребенка 2015 года рождения, когда он начал тонуть. Только благодаря оперативным действиям спасателей, удалось избежать трагедии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта kartakrym.com

Источник: Вести.Севастополь

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