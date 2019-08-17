В Крыму за сутки уничтожили 1700 авиабомб

1700 авиабомб времен Великой Отечественной войны весом в 2,5 кг и одну фугасную авиабомбу весом в 100 кг уничтожили спасатели за сутки, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в субботу.

Бомбы были обнаружены спасателями во время работ по разминированию крепости Керчь.

«Миссия специалистов пиротехнических работ МЧС России – сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей», – сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Все боеприпасы извлекли из земли, на специальной технике доставили на полигон и уничтожили.

Работы по разминированию крепости будут продолжаться до конца августа.

фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь