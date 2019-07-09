В Крыму за три дня пять дельфинов выбросились на берег

9 июля 2019     18
В Крыму за три дня пять дельфинов выбросились на берег

4, 5 и 7 июля в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» зафиксировали гибель четырех дельфинов. Одного – белобочку- удалось спасти. Двух млекопитающих: азовку и афалину – люди обнаружили уже мертвыми, еще двое дельфинов выбросились на берег живыми, но помочь им специалисты Центра уже не смогли – слишком поздно им сообщили об этих случаях.

РИА Новости со ссылкой на организацию пишет, что с начала года зафиксирована гибель 313 дельфинов и морских свиней.

«Лидирует, как обычно, Севастопольский район (43,8%), на втором месте – Сакский (18,5%). Больше всего страдают азовки, за ними – афалины, выбросы белобочек фиксируются реже”, — отметили в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих. Статистика этого года лишь ненамного меньше прошлогодней: на 20 июля 2018 года было обнаружено 324 погибших морских млекопитающих.

Специалисты просят людей в случае обнаружения живого дельфина не выталкивать его обратно в море. Такие животные серьезно больны или имеют внутренние травмы, и спасти им жизнь может только медицинское вмешательство.

Много случаев, когда дельфины запутываются в рыболовецких сетях. Журналистам РИА Новости в Центре рассказали историю удивительного спасения, когда в середине мая в Камышовой бухте Севастополя обнаружили белобочку, он был обмотан леской и веревкой, и при каждом движении веревка все глубже врезалась в тело.

Специалисты центра зафиксировали дельфина на мелководье и провели всю необходимую терапию, удалили веревку из грудного плавника, накормили и выпустили в море.

Они записали его индивидуальные морфологические признаки, чтобы отслеживать потом среди других диких дельфинов, и при последующих встречах его состояние уже не вызывало беспокойства.

Фото с сайта tert.am

 

Источник: Вести.Севастополь

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