В Крыму за убийство бизнесмена осужден житель Белгорода

39-летнего жителя Белгорода суд признал виновным в совершении убийства по найму, краже, совершенной группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину, и похищении паспорта. Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по республике Крым и Севастополю.

Верховный суд Республики Крым сейчас рассматривает уголовное дело в отношении организатора убийства – 41-летнего предпринимателя. Именно он привлек в качестве исполнителя своего знакомого из Белгорода, пообещав заплатить ему миллион рублей и ввести его в состав руководителей подконтрольных предприятий.

Предприниматель задумал убить своего партнера по бизнесу, чтобы не возвращать ему 4 миллиона рублей и получить полный контроль над пятью строительными фирмами, которые они создали вместе. О том, как им удалось осуществить задуманное, можно прочитать здесь.

Также они украли вещи и паспорт убитого, чтобы подделать уставные документы фирм. Тело бизнесмена с привязанным к нему грузом злоумышленники выбросили в Михайловское озеро.

В ходе расследования дела следователи вышли именно на исполнителя преступления. Благодаря правильно выбранной тактике допроса житель Белгорода признался в содеянном, рассказал, как всё произошло, и указал место уничтожения похищенных вещей бизнесмена.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь