В Крыму значительно увеличат объем производства креветки

На полуострове в следующем году планируют получить до 200 тонн креветки.
«Крымская креветка выращивается в республике с этого года. Планируется, что объём производства этого продукта составит до 200 тонн в год и будет значительно увеличен в дальнейшем», – приводит Крыминформ слова главы Крыма Сергея Аксёнова на агропромышленной выставке «Золотая осень».
Выставка проходит в Москве с 9 по 12 октября 2019 года. На стенде республики представлены товары местных сельхозпроизводителей: вина, фрукты, овощи, морепродукты, сыры, колбасы, чай и сладости.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь