В Крыму значительно увеличат объем производства креветки

Выставка проходит в Москве с 9 по 12 октября 2019 года. На стенде республики представлены товары местных сельхозпроизводителей: вина, фрукты, овощи, морепродукты, сыры, колбасы, чай и сладости.

«Крымская креветка выращивается в республике с этого года. Планируется, что объём производства этого продукта составит до 200 тонн в год и будет значительно увеличен в дальнейшем», – приводит Крыминформ слова главы Крыма Сергея Аксёнова на агропромышленной выставке «Золотая осень».

На полуострове в следующем году планируют получить до 200 тонн креветки.

В футбольном симуляторе разглядели матерное оскорбление российского клуба Пользователи обнаружили баннеры оскорбительного характера в футбольном симуляторе японской компании Konami Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020). В частности, на …



В Крыму значительно увеличат объем производства креветки На полуострове в следующем году планируют получить до 200 тонн креветки. «Крымская креветка выращивается в республике с этого года. Планируется, …



В Севастополе девушка уснула за рулем и въехала в торговый павильон ДТП произошло сегодня утром. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, молодая женщина 1997 года рождения, управлявшая Daewoo Lanos, уснула …



Трамп обрисовал последствия для Турции из-за военной операции в Сирии Последствия для Анкары из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем только санкции». Об этом заявил президент США …

