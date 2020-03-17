В Крыму из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

В Крыму с сегодняшнего дня вводится режим повышенной готовности для всех органов управления вводится режим повышенной готовности.

С 17 марта в Крыму вводится режим повышенной готовности для всех органов власти. На период действия режима рекомендуется сократить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, сообщает пресс-служба крымского правительства. При этом повышенное внимание гигиене, санитарии и дополнительным мерам предосторожности будет уделяться повышенное внимание. Чрезвычайно важные и неотложные мероприятия рекомендуется проводить в видеоформате.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк уточнил что власти пока не решили, стоит ли отменять массовые празднования в честь шестой годовщины вхождения Крыма в состав России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь