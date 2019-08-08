В Крыму ищут причину массовой гибели пчел

8 августа 2019     18
В Крыму ищут причину массовой гибели пчел

По всей стране массово гибнут пчелы. Севастополь и Крым не стали исключением. Причина, по мнению пасечников, в отравлении пестицидами, которыми агрономы обрабатывают урожай, чтобы защитить от вредителей.

В начале лета предприниматель из села Крымское Сергей Земляков потерял более двух с половиной миллионов пчёл. Они погибли из-за химикатов, которыми фермеры обрабатывают соседние сады, уверен пасечник. За год это уже второй мор. 

«Я написал заявление в полицию, но потом коллеги из Союза пчеловодов мне звонили и говорили, что надо было комиссию создавать, но я же поехал в ветеринарную службу. Я не в курсе всех этих нюансов», – говорит Сергей Земляков.

Таких потерь раньше не было, говорит пасечник. Сейчас, чтобы защитить урожай от вредителей, фермеры стали всё чаще применять химические препараты. По закону, они обязаны заранее сообщить об этом пчеловодам. Но, по словам Землякова, в известность его не поставили. В “Крымской фруктовой компании” свою вину отрицают. Правда, официальный запрос нашей редакции так и остался без ответа. Проблема в том, что установить точную причину гибели пчел и доказать вину сложно.

«Многие лаборатории не имеют соответствующего оборудования и химических препаратов, которые дают возможность выявить точную причину. Поэтому, эта потрава пчел идет сейчас повсеместно по России», – объясняет вице-президент общества апитерапевтов и пчеловодов Крыма Олег Сюрков.

Сергей Земляков не единственный пострадавший. Пчел не досчитались и другие пасечники полуострова. Но точных данных нет. В государственном комитете ветеринарии республики Крым зарегистрирована лишь десятая часть пасек.  В их числе – улья Василия Стадника. У него свои правила безопасности. 

«Пасеки находятся в экологически чистом районе, рядом нет крупных полей. От виноградников тоже убегаем. Стараемся не ставить рядом с виноградниками. Так что у нас всё благополучно», -говорит пчеловод.

Где захочется ставить пасеку нельзя, напоминают опытные пчеловоды. Необходимо согласовать место с местными органами власти и напрямую разговаривать с фермерами, чтобы они вовремя предупреждали об обработке пестицидами. Иначе, мёд из доступного и полезного продукта питания может стать деликатесом. 

Массовая гибель пчел привела к повышению цен на мёд. Если раньше трехлитровая банка стоила две с половиной тысячи рублей, то сейчас уже три с половиной. И даже несмотря на такое повышение цен не исключено, что этот сезон станет убыточным для пчеловодов.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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