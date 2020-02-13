В Крыму ищут свидетелей смертельного ДТП

13 февраля 2020     8
В Крыму ищут свидетелей смертельного ДТП

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП на дороге «Саки – Орловка» в котором погибли два человека.

В четверг, 13 февраля, в 08:28 на 16 километре + 300 метров дороги «Саки – Орловка», в районе села Тепловка, водитель ВАЗ-21101 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗель.

Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте происшествия, второй водитель получил травмы. По предварительной информации, авария произошла на скользком участке дороги. Автоинспекция Симферопольского района просит свидетелей ДТП сообщить информацию по телефонам: +7(978) 7078757, +7(999) 4610124, (3652) 668-700 или 102 или передать записи видеорегистраторов по адресу: Симферопольский район, село Мирное, улица Белова, 28.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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