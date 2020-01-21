В Крыму и Севастополе пройдет международный фестиваль, посвященный Высоцкому

25 января – в день рождения Владимира Высоцкого – в седьмой раз стартует Международный фестиваль “Владимир Высоцкий. Сквозь время… Крым. Севастополь”.

Целую неделю в городах полуострова будут идти концерты и спектакли, посвященные памяти и творчеству знаменитого поэта, актера и певца, сообщает РИА Новости Крым. Тем более, что Высоцкий не раз бывал в Крыму – чаще всего летом во время черноморских круизов на теплоходе с Мариной Влади.

Как рассказал председатель оргкомитета фестиваля Валентин Корниенко, в Форосе, Севастополе и Ялте пройдет концерт «Легенда авторской песни», также только для жителей Фороса покажут усовершенствованный спектакль «Баллада о времени», который в других городах шел в прошлом году.

«Самая интересная постановка – мы к ней шли 7 лет – это «Гамлет ХХ века». Премьеру делаем в Алуште. Это сильная вещь в культурном плане. Будет звучать токката Баха, адажио Альбинони, будут танцевальные номера и потрясающие стихи и песни Владимира Семеновича, – рассказал Владимир Корниенко на пресс-конференции, посвященной фестивалю. – Приезжает Елена Фролова из театра Елены Камбуровой, Михаил Башаков, потрясающий рок-музыкант из Питера. Будет еще один уникальный музыкант, впервые он участвует в нашем фестивале, это Борис Плотников, на мой взгляд, лучший в России исполнитель на губной гармонике».

Жители Симферополя смогут увидеть этот концерт-спектакль «Гамлет ХХ века» 28 января в музыкальном театре, жители Севастополя – 2 февраля в Доме офицеров флота.

Эти концерты будут платными, потому что, как рассказывают организаторы, затраты на проведение фестиваля уже превысили миллион рублей, однако на часть мероприятий вход сделают свободным.

2020-ый объявлен в России годом памяти и славы, и в Симферополе решили сделать ставку на песни Высоцкого о войне, сообщил координатор фестиваля, депутат Симферопольского городского совета Валерий Ильчев.

В столице Крыма памятные мероприятия начнутся в районе поселка Грэсовский, на улице, которую переименовали в честь поэта и актера.

По словам организаторов, в прошлом году зрителями фестиваля стали около 10 тысяч человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь