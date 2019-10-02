В Крыму и Севастополе пройдут дни чувашской культуры

2 октября 2019     20
В Крыму и Севастополе пройдут дни чувашской культуры

16-18 октября в Севастополе и двух городах Крыма пройдут дни культуры Чувашской республики. Выступит симфонический оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы под управлением народного артиста России Мориса Яклашкина. В составе оркестра – 70 музыкантов.

На концертах прозвучат лучшие произведения композиторов Чувашии, а также шедевры мировой вокально-симфонической музыки: Д. Россини – увертюра к опере «Сорока – воровка»,  С. Прокофьев  «Монтекки  и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта», А. Глазунов – антракт из балета «Раймонда», А. Хачатурян – вальс из драмы «Маскарад», М. Глинка  – увертюра к опере «Руслан и Людмила»,  Л. Бернстайн – «Вестсайдская история», А. Хачатурян – «Серенада», Листов  – «Севастопольский вальс» и другие произведения.

За дирижерским пультом будут сменять друг друга отец и дочь: Морис Яклашкин и Наталья Яклашкина.

Дни чувашской культуры откроются 16 октября в Симферополе, в Крымском русском драматическом театре им. Горького. 17 октября коллектив выступит в Евпатории, в театре им. Пушкина, а 18-го – в Севастополе, в СЦКИ на ул. Ленина.

Чувашская государственная академическая капелла – дипломант международных и всероссийских фестивалей. Она входит в тройку творческих коллективов России, имеющих в своем составе симфонический оркестр. Своей миссией коллектив считает развитие национального музыкального искусства и сохранение традиций хорового пения и оркестрового исполнительства.

В сопровождении оркестра пели Иосиф Кобзон и солист Большого театра Владимир Маторин, оркестр выступал с известным дирижером Фуатом Мансуровым, органистом Рубином Абдуллиным, гобоистом Анатолием Любимовым, скрипачом Павлом Миневым. Коллектив сотрудничает с Московской консерваторией им. П. И. Чайковского и Санкт – Петербургской консерваторией им. Н.А. Римского-Корсакова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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