В Крыму капитально отремонтируют выпускные трубы прибрежных КОС

18 декабря 2019     19
В Крыму капитально отремонтируют выпускные трубы прибрежных КОС

В программе ремонта в рамках федеральной целевой программы – 12 глубоководных выпусков сточных вод прибрежных канализационных очистных сооружений. Об этом пишет портал crimea-news.ru.

До 2021 года строителям нужно будет реализовать 1,77 миллиардов рублей. Уже сейчас работы начались на КОС Алушта, Рыбачье, Солнечногорское, Партенит, Евпатория, Керчь, Приморский, Форос, Симеиз, Отрадное.

Меняют трубы глубоководных выпусков с помощью плавкранов и судов под водой. Работают на на большой глубине, при этом не отключая подачу стоков с очистных сооружений на суше. Сейчас рабочие приступили к подключению пульпопровода для временного вывода стоков.

Эти процедуры исключат возможные прорывы и попадание очищенных стоков в прибрежную зону.

А в Севастополе конкурс на строительство КОС “Южные” вновь окончился ничем. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото crimea-news.ru

Источник: Вести.Севастополь

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