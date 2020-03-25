В Крыму могут ввести карантин для граждан старше 65 лет

При росте числа заболевших на территории Республики Крым, может быть введён обязательный карантин для всех граждан старше 65 лет.

Такое предложение было внесено на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму. Глава республики отметил, что подобные меры могут быть приняты в случае заметного роста числа заболевших, зеркально с ситуацией в Москве и Московской области.

Заботу о гражданах старшего возраста должны будут взять на себя социальные службы и волонтёры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь