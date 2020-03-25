В Крыму могут ввести карантин для граждан старше 65 лет

25 марта 2020     17
В Крыму могут ввести карантин для граждан старше 65 лет

При росте числа заболевших на территории Республики Крым, может быть введён обязательный карантин для всех граждан старше 65 лет.

Такое предложение было внесено на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму. Глава республики отметил, что подобные меры могут быть приняты в случае заметного роста числа заболевших, зеркально с ситуацией в Москве и Московской области.

Заботу о гражданах старшего возраста должны будут взять на себя социальные службы и волонтёры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Лесной пожар ликвидировали в Брянской области
Лесной пожар ликвидировали в Брянской области

В Брасовском районе Брянской области сотрудники МЧС ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону. Возгорание произошло во …


Емельяненко пообещал побить Шлеменко по правилам MMA
Емельяненко пообещал побить Шлеменко по правилам MMA

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предложил бой со своим соотечественником, бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко по …


В Крыму опубликуют список рейсов, которыми ехали больные коронавирусом
В Крыму опубликуют список рейсов, которыми ехали больные коронавирусом

На сайте министерства труда и соцзащиты Крыма будет опубликован список авиарейсов и автобусов, которыми добирались домой пассажиры, а позже у …


В Крыму 1345 человек находятся под меднаблюдением из-за коронавируса
В Крыму 1345 человек находятся под меднаблюдением из-за коронавируса

На полуострове под медицинским наблюдение находятся 1345 человек, под динамическим – 1293 человека. Ещё 52 человека находятся в стационарах. У …


Аксёнов потребовал судить больных коронавирусом, умолчавших о поездке за границу
Аксёнов потребовал судить больных коронавирусом, умолчавших о поездке за границу

Сегодня Госдума будет рассматривать законопроект об ужесточении мер за нарушение карантина. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил правоохранительным органам республики заводить …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты