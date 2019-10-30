В Крыму можно выращивать оливки, доказывают ученые КФУ

Выращивать в России оливки в промышленном масштабе можно и даже выгодно, заявил проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев. Правда, не в открытом грунте, а в тепличных условиях. Затраты на строительство теплиц все равно окупятся.

Ученые Крымского федерального университета в следующем году хотят заложить оливковую рощу в теплице площадью в гектар. Комплекс будет построен в Симферопольском районе в селе Маленькое, об этом в своей статье рассказывает РИА Новости Крым. Теплицу возведут к осени 2020 года, после чего там высадят оливы, которые сейчас, по заказу КФУ, растят в Никитском ботаническом саду.

Специалисты решили доказать всему миру, что выращивание оливковых деревьев в умеренном климатическом поясе реально. Чтобы заложить рощу не в субтропиках, необходимо вывести морозоустойчивые сорта — что сделать очень сложно — либо высаживать деревья в теплице, что, конечно, ведет к удорожанию производства, но в конечном счете себя окупит.

“Если говорить о выращивании оливок без использования защищенного грунта, например, на ЮБК, то такие проекты окупаются за 8-9 лет. В случае с тепличным хозяйством срок окупаемости сдвигается на четыре года, так как необходимо еще окупить капиталовложения, связанные с оборудованием теплиц. В Греции, Испании, Италии, Тунисе никто теплицы, конечно, не ставит”, — цитирует Михаила Сергеева РИА Новости.

Производить масло или оливки в промышленных масштабах в университете не собираются. Для ученых важно отработать технологию и предоставить ее инвесторам – бизнесменам, которые заинтересуются выращиванием оливковых деревьев. До этого испытывать такой капиталоемкий способ выращивания никто в мире не решался. Впрочем, в КФУ уже есть опыт выращивания субтропических культур на ЮБК. Еще восемь лет назад ученые опробовали интенсивный метод закладки оливковой рощи. Это позволило получить урожай в два раза быстрее.

“Интенсивная посадка — это новшество, потому что остальные оливки, которые произрастают в Крыму, закладывались классическим методом. Когда деревья сажают далеко друг от друга, корневая система чувствует себя вольготно, и развитие дерева идет в корни. Поэтому плоды появляются через 12-15 лет. Если посадить дерево в менее комфортные условия и не давать развиваться его корневой системе, ему придется быстрее плодоносить”, — говорит Михаил Сергеев.

Надежды на то, что на Южном берегу Крыма найдутся площади под оливковые рощи, где они могут расти под открытым небом, у ученых нет, а вот в северных районах полуострова такие участки есть, нужно лишь создать там тепличные комплексы и вывести технологию выращивания оливы в защищенном грунте.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь