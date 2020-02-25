В Крыму мужчина упал с 15-метровой скалы

25 февраля 2020     9
В Крыму мужчина упал с 15-метровой скалы

Во время прогулки, турист поскользнулся и упал со скалы Кучук-Топ-Кая.

При падении с 15-метровой высоты, житель Бахчисарай, 1992 года рождения, получил травмы ноги и головы, не смог передвигаться самостоятельно и нуждался в эвакуации.

«Мужчина остался жив. Он получил травму головы и перелом ноги. Специалисты уложили его на спецносилки и транспортировали к автомобилю скорой помощи», – рассказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: пресс-служба МЧС Республики Крым 

Источник: Вести.Севастополь

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