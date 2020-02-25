В Крыму мужчина упал с 15-метровой скалы

«Мужчина остался жив. Он получил травму головы и перелом ноги. Специалисты уложили его на спецносилки и транспортировали к автомобилю скорой помощи», – рассказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

При падении с 15-метровой высоты, житель Бахчисарай, 1992 года рождения, получил травмы ноги и головы, не смог передвигаться самостоятельно и нуждался в эвакуации.

Во время прогулки, турист поскользнулся и упал со скалы Кучук-Топ-Кая.

Внучке Черномырдина не удалось вернуть дачу на Рублевке Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность сделок, в рамках которых Мария Черномырдина, внучка бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, получила право …



Россиянка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек Прокуратура просит приговорить жительницу Омска к 13 годам колонии общего режима за убийство двухлетней дочери из-за хлебных крошек. Об этом …



40 тысяч пчел-убийц напали на людей в американском городе Рой из 40 тысяч африканизированных пчел вылетел из отеля в американском городе Пасадина, штат Калифорния, и напал на пять человек. …



В России разработают специальную памятку для посещающих Украину С первого марта Украина меняет правила пересечения границы с Крымом. Въехать на территорию соседнего государства по-прежнему можно будет по внутреннему …

