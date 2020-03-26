В Крыму над Чёрным морем пропал Су-27

Российский истребитель вечером в среду, в ходе полёта над Чёрным морем, пропал с радаров.
«25 марта около 20:10 в акватории Чёрного моря в 50 километрах от Феодосии, при проведении плановых полётов, пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27», – приводит ТАСС данные Минобороны РФ.
Уточняется, что самолёт, скорее всего, упал в море. Лётчика ищут. В район направлены поисково-спасательные службы ЮВО, включая экипажи Ан-26 и Ми-8. Поисковую операцию осложняют тяжёлые метеоусловия.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: wikwpedia
Источник: Вести.Севастополь