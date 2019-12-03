В Крыму найдены и обезврежены 5 авиабомб времён войны

3 декабря 2019     19
В Крыму найдены и обезврежены 5 авиабомб времён войны

Спасатели провели операцию по изъятию и уничтожению пяти боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Четыре взрывоопасных предмета были обнаружены на открытой площади в Ленинском районе, ещё один – в керченском посёлке Джаныкой. Для обезвреживания на место прибыли сотрудники отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС Крыма, сообщил глава ведомства Сергей Шахов.

Боеприпасы, извлечённые из земли, были идентифицированы, как четыре осколочные авиабомбы АО-10 весом 10 килограммов и одна авиабомба АО-2,5 весом 2,5 килограмма. Все опасные находки вывезены на полигон и уничтожены с соблюдением мер безопасности. В операции было задействовано шесть человек и две единицы техники МЧС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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