В Крыму накрыта сеть подпольных казино

Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации сети подпольных казино в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Керчи в ходе расследования по делу организации незаконных казино возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

По данным следствия, на территории Крыма была образована преступная организация, которая с помощью компьютеров и интернета соорудила подпольные казино. По данным следствия, ущерб, нанесённый мошенниками, составляет более 1,5 миллионов рублей.

ФСБ раскрыла деятельность подпольных игровых клубов в Керчи и Севастополе, которые работали под видом компьютерных клубов, в конце марта этого года. В общей сложности было задержано 14 подозреваемых.

Никита Железняк

Фото с сайта dumskaya.net

Источник: Вести.Севастополь