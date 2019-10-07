В Крыму начались работы по подъему боеприпасов с затонувшего судна «Жан Жорес»

Сегодня в Феодосии началась подготовка к проведению специализированных работ на затонувшем теплоходе «Жан Жорес». Он лежит на глубине около 30 метров.

Морской спецотряд МЧС провел осмотр и подготовку места для швартовых работ. Район был закрыт для движения маломерных судов, прибрежную зону тоже будут регулярно патрулировать. Утилизацию поднятых боеприпасов проведут на специальном полигоне.

Решение по подъему и утилизации взрывоопасных предметов с судна было принято 4 октября 2019 года на комиссии по ЧС в г. Феодосия, в которую вошли все ответственные и заинтересованные службы и ведомства Республики Крым.

В годы Великой Отечественной войны у берегов Феодосии затонул грузовой теплоход «Жан Жорес», который осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года он получил большие повреждения во время авиационной атаки.

Вскоре судно удалось отремонтировать. Но буквально через несколько дней оно подорвалось на магнитной мине. Позже было принято решение затопить корабль в бухте.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь