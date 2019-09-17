В Крыму начнут строить вертолётоносцы

17 сентября 2019     17
В Крыму начнут строить вертолётоносцы

Создание вертолётоносца для нужд ВМФ России включено в госпрограмму вооружения, рассказал в кулуарах форума «Нева-2019» замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

«Создание УДК для ВМФ внесено в госпрограмму вооружений, работа по его созданию ведётся в плановом режиме», – приводит ТАСС слова заместителя министра.

Ранее агентству от источников в кораблестроительной отрасли стало известно, что два первых универсальных десантных корабля будут заложены на керченском заводе «Залив» весной 2020 года. Ожидается, что они смогут нести более 10 вертолётов разных классов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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