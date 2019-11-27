В Крыму нашли и обезвредили 10 авиабомб

27 ноября 2019     18
В Крыму нашли и обезвредили 10 авиабомб

На открытой территории в селе Изюмовка Кировского района местные жители обнаружили предмет, внешне напоминающий боеприпас, и вызвали спасателей.

Сотрудники чрезвычайного ведомства идентифицировали находку как осколочную авиабомбу АО-10 весом 10 килограммов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Ещё один вызов поступил из села Юркино в Ленинском районе. В ходе обследования территории была найдена авиабомба АО-20 весом 20 килограммов, пять авиабомб АО-10 и три АО-2,5 весом 2,5 килограмма.

Все опасные находки были извлечены из земли, вывезены на специальном автомобиле на полигон и уничтожены.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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