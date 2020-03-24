В Крыму на время каникул предлагают отменить бесплатный проезд для школьников

24 марта 2020     8
В Крыму на время каникул предлагают отменить бесплатный проезд для школьников

Министр образования Крыма Валентина Лаврик сегодня предложила временно отменить льготы на проезд в общественном транспорте для школьников, чтобы на каникулах и потом – во время дистанционного обучения из дома – они меньше передвигались по городам.

Этот вопрос был поднят сегодня на заседании штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым.

«Конечно, непопулярное решение – для детей льготных категорий на время таких условий снять льготы по бесплатному проезду в общественном транспорте. Такие меры принимают некоторые субъекты, чтобы ограничить передвижение», – сообщила Валентина Лаврик.

Сергей Аксенов предложил это обсудить, но итоговое решение так и не было принято. 

Много школьников в эти дни было замечено в кинотеатрах Симферополя, которые продолжают работать. Формально они не подпадают под распоряжение о запрете проведения массовых мероприятия: на сеансы приходят меньше 50 человек. 

“В Москве через 2-3 места люди садятся друг от друга, – привел пример глава республики. – Давайте что-нибудь придумаем, отметим в зале, что можно садиться через три кресла или билеты продавать таким образом, чтобы люди сидели в шахматном порядке. Я утрирую, конечно, но давайте введем меры, как в столице!”

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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