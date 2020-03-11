В Крыму на карантине по коронавирусу остаются два человека

По данным на 10 марта, больных новой коронавирусной инфекцией на территории Крыма и Севастополя не зарегистрировано.

За период наблюдения в инфекционные стационары было госпитализировано с признаками ОРВИ 14 человек, которые побывали в КНР. Проведены три уровня лабораторных исследований, организовано медицинское наблюдение за гражданами, которые контактировали с заболевшими. Уже выписаны 12 человек. Анализы двух человек ещё находятся в работе.

В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведётся контроль за лицами, которые прибывают транзитными рейсами из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Информация о них немедленно передаётся в медицинские организации Республики Крым и Севастополя. Организовано ежедневное медицинское наблюдение на дому, проводится двукратное лабораторное обследование.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь