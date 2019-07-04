О работе коллег из Евпатории сообщает пресс-служба управления Росгвардии по г. Севастополю.
фото пресс-службы управления Росгвардии
Источник: Вести.Севастополь
О работе коллег из Евпатории сообщает пресс-служба управления Росгвардии по г. Севастополю.
фото пресс-службы управления Росгвардии
Источник: Вести.Севастополь
|
Минздрав хочет проверять водителей на наркотики
Министерство здравоохранения предложило заставлять водителей при получении прав сдавать кровь и мочу для прохождения теста на употребление наркотиков. Руководство министерства …
|
Севприроднадзор не нашел загрязнения почвы у «Фиолент Village»
Севприроднадзор получил результаты анализа образцов почвы, взятых близ рекреационного комплекса «Фиолент Village». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее специалистами Севприроднадзора …
|
В России снизилось число абортов
Число абортов в России с начала 2000-х годов уменьшилось более чем в три раза. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, …
|
Забор вдоль трассы Ялта-Севастополь демонтируют
Слова руководителя департамента муниципального контроля администрации города Руслана Осипчука передаёт пресс-служба администрации Ялты. “Застройщику, который был ответственным за установку этого …
|
В Крыму на месте преступления задержали убийцу тёщи
О работе коллег из Евпатории сообщает пресс-служба управления Росгвардии по г. Севастополю. Мужчину поймали прямо в квартире, где было совершено …