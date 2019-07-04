В Крыму на месте преступления задержали убийцу тёщи

О работе коллег из Евпатории сообщает пресс-служба управления Росгвардии по г. Севастополю.

Мужчину поймали прямо в квартире, где было совершено преступление. Правоохранители обнаружили его в окровавленной одежде и задержали до приезда следственно-оперативной группы.

По версии следствия, подозреваемый 1978 года рождения во время ссоры ударил ножом свою тёщу. Вскоре женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье “убийство”. По ней подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы. фото пресс-службы управления Росгвардии

Источник: Вести.Севастополь