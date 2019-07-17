В Крыму на море спасены двое детей

Накануне в районе села Песчаное Бахчисарайского района в море начало уносить 16-летнего подростка. Спасатели вовремя это заметили и поймали его, как парень был уже в 400 метрах от берега. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Еще один случай произошел в этот же день в Ялте. Там отдыхающие вытащили из воды 6-летнюю девочку, она была уже без сознания. Ее доставили в реанимационное отделение Ялтинской городской больницы

По данным крымской ГИМС, с начала года произошло 25 происшествий на воде (это на 8 больше, чем за такой же период прошлого года), погибли 14 человек.

Источник: Вести.Севастополь