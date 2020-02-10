В Крыму на пожаре погиб человек

10 февраля 2020     11
В Крыму на пожаре погиб человек

Возгорание произошло вечером 9 февраля в одноэтажном частном доме в Черноморском районе.

В 22:52 в службу спасения поступил звонок о пожаре в селе Красноярское. На место выехала дежурная смена из села Кировское в составе трёх человек, а также сотрудники ГУ МЧС по Крыму.

«Пожарные… обнаружили, что дом практически полностью охвачен огнём. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, которая заняла около двух часов», – рассказал глава министерства по чрезвычайным ситуациям республики Сергей Шахов.

По его словам, площадь пожара составила 75 квадратных метров, а при разборе конструкций дома было обнаружено тело погибшего. Эксперты выясняют причины случившегося.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму выставили базу отдыха «Прибой» на продажу
В Крыму выставили базу отдыха «Прибой» на продажу

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на электронный аукцион базу отдыха «Прибой» в Коктебеле за 77 млн рублей. Информация об аукционе …


В Севастополе приступили к исполнению поручений Владимира Путина
В Севастополе приступили к исполнению поручений Владимира Путина

Сегодня на аппаратном совещании врио губернатора озвучил поручения президента Владимира Путина, к реализации которых следует приступить в самое ближайщее время. …


Рейды по местам нелегальной торговли проходят в Севастополе
Рейды по местам нелегальной торговли проходят в Севастополе

Штрафы от 3000 до 5000 рублей выписывают сотрудники управления потребительского рынка. Сотрудники городского правительства и полицейские в очередной раз пришли …


В Крыму на пожаре погиб человек
В Крыму на пожаре погиб человек

Возгорание произошло вечером 9 февраля в одноэтажном частном доме в Черноморском районе. В 22:52 в службу спасения поступил звонок о …


Мать прожившей пять лет в клинике девочки пожаловалась на качество лечения
Мать прожившей пять лет в клинике девочки пожаловалась на качество лечения

Татьяна Максимова, мать девочки, которая пять лет с рождения провела в перинатальном центре «Мать и дитя» пожаловалась на клинику в прокуратуру …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты