В Крыму на пожаре погиб человек

Возгорание произошло вечером 9 февраля в одноэтажном частном доме в Черноморском районе.

В 22:52 в службу спасения поступил звонок о пожаре в селе Красноярское. На место выехала дежурная смена из села Кировское в составе трёх человек, а также сотрудники ГУ МЧС по Крыму.

«Пожарные… обнаружили, что дом практически полностью охвачен огнём. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, которая заняла около двух часов», – рассказал глава министерства по чрезвычайным ситуациям республики Сергей Шахов.

По его словам, площадь пожара составила 75 квадратных метров, а при разборе конструкций дома было обнаружено тело погибшего. Эксперты выясняют причины случившегося.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь