В Крыму на пожаре спасли ребенка

9 августа 2019     19
В Крыму на пожаре спасли ребенка

В селе Перевальное военнослужащий спас ребенка 2015 года рождения из горящей квартиры, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в пятницу.

Мужчина увидел, что маленький ребенок зовет на помощь. Тогда он перелез через балкон соседней квартиры, разбил стекло и вытащил ребенка.

По предварительной информации, пожар в квартире на втором этаже начался из-за короткого замыкания блока кондиционера. Точную причину возгорания установят эксперты.

К ликвидации пожара было привлечено 8 человек, справиться с огнем им удалось в течение получаса. Площадь пожара составила 10 кв.м.

Источник: Вести.Севастополь

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