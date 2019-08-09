В Крыму на пожаре спасли ребенка

В селе Перевальное военнослужащий спас ребенка 2015 года рождения из горящей квартиры, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в пятницу.
Мужчина увидел, что маленький ребенок зовет на помощь. Тогда он перелез через балкон соседней квартиры, разбил стекло и вытащил ребенка.
По предварительной информации, пожар в квартире на втором этаже начался из-за короткого замыкания блока кондиционера. Точную причину возгорания установят эксперты.
К ликвидации пожара было привлечено 8 человек, справиться с огнем им удалось в течение получаса. Площадь пожара составила 10 кв.м.
Источник: Вести.Севастополь