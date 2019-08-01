В Крыму на форуме "Таврида" девушка выиграла 1,8 млн рублей

26-летняя жительница республики Крым Дарья Тверезовская победила в конкурсе грантов и выиграла 1,8 миллионов рублей на реализацию проекта “Система навигации города Судака”, сообщила пресс-служба арт-кластера “Таврида” в четверг.
«Мы проработали проект с экспертами “Тавриды” и теперь готовы помочь городу уйти от хаоса в стилистике, фактуре и форме. Мы покажем местному населению новый подход к подаче информации и ориентированию гостей города. Вместе мы создадим единый дизайн-код Судака», – рассказала Дарья.
Итоги грантового конкурса подвели сегодня на закрытии 11 смены форума “Таврида 5.0”. Всего на конкурс было подано 96 заявок. На 30 проектов-победителей конкурса выделе почти 15 миллионов рублей.
“Таврида 5.0” – это образовательный форум для молодых деятелей культуры и искусств, который проходит в Судаке. Форум разделён на 15 этапов-смен, которые будут проходят с мая по октябрь этого года. С правилами участия в форуме можно ознакомиться на сайте проекта.
Фото пресс-службы арт-кластера “Таврида”
Источник: Вести.Севастополь
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