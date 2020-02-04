В Крыму на 30% еженедельно растёт заболеваемость ОРВИ

4 февраля 2020     8
В Крыму на 30% еженедельно растёт заболеваемость ОРВИ

На 30% еженедельно с начала 2020 года растёт заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Крымского полуострова

Подобная динамика зафиксирована во всех возрастных группах населения, сообщают в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

С 27 января по 3 февраля ОРВИ в Севастополе зарегистрирована у 1936 человек. Это ниже эпидемиологического порога заболеваемости, но почти на 500 человек больше, чем неделю назад.

В Республике Крым заболеваемость ОРВИ достигла эпидемического порога. На прошлой неделе учебный процесс частично приостанавливали в 30 школах и четырёх детских садах.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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