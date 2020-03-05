В Крыму на 6 лет осудили проповедника «Свидетелей Иеговы»*

Суд приговорил организатора деятельности «Свидетелей Иеговы»* в городе Джанкое к шести годам лишения свободы.

Следствие и суд установили, что 48-летний местный житель, осуществлял деятельность религиозной организации, признанной экстремисткой на территории России, и ликвидированной на основании решения Верховного Суда. Зная об этом, мужчина проводил собрания членов, изучение литературы, признанной экстремистской, вовлекал новых участников.

Деятельность проповедника пресечена сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства. 5 марта 2020 года мужчина приговорён к шести годам лишения свободы.

* запрещённая в России организация.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь