В Крыму новое медоборудование помогло спасти жизни 20 младенцев

2 августа 2019     20
В Крыму новое медоборудование помогло спасти жизни 20 младенцев

Шесть новых инкубаторов в республиканском перинатальном центре за первый месяц использования помогли сохранить жизни 20 младенцев с экстремально низкой и очень низкой массой тела. Об этом сообщил главный внештатный специалист – неонатолог министерства здравоохранения Республики Крым Александр Сидоров.

Часть детей уже перевели в отделение патологии новорожденных.

«Младенцы самостоятельно дышат, кормятся молоком, продолжается их выхаживание на совместном пребывании с матерями. В каждом из 20 случаев выхаживания детей с критической массой тела речь идет о спасении их жизни», – сообщают РИА Новости.

Ранее председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что кассовое исполнение национальных проектов, в том числе проекта “Здравоохранение”, в Севастополе и Крыму колеблется от 20 до 30%.

Источник: Вести.Севастополь

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