В Крыму обезвредили 100-килограмовую фугасную авиабомбу

Боеприпас времён Великой Отечественной войны весом 100 килограммов был извлечён из земли и вывезен на специализированный полигон для уничтожения. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Операцию по идентификации и обезвреживанию провели пиротехники ГУ МЧС по Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.

Авиационная бомба ФАБ-100 была найдена на открытой территории села Каменоломня Сакского района.

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