В Крыму обезвредили 100-килограмовую фугасную авиабомбу

Авиационная бомба ФАБ-100 была найдена на открытой территории села Каменоломня Сакского района.
Операцию по идентификации и обезвреживанию провели пиротехники ГУ МЧС по Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
Боеприпас времён Великой Отечественной войны весом 100 килограммов был извлечён из земли и вывезен на специализированный полигон для уничтожения. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото ГУ МЧС по Республике Крым
Источник: Вести.Севастополь