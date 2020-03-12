В Крыму обезвредили 20 авиабомб

12 марта 2020     20
В Крыму обезвредили 20 авиабомб

В Крыму за сутки, 12 марта, обезвредили 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В Керчи обнаружили авиабомбу SD-1 в кооперативе «Портовик»; осколочные бомбы АО-10 и AO-2,5 весом 10 и 2,5 килограмма на территории Цементной слободки; ещё одну AO-10 – в селе Опасное.

На территории Ленинского района нашли и обезвредили бомбу AO-20, 13 осколочных авиабомб весом 10 килограммов и две – 2,5 килограмма.

Все боеприпасы вывезены на полигоны для уничтожения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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