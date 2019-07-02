В Крыму обезврежена еще одна бомба Великой Отечественной войны

В поселке Багерово Ленинского района Крыма ликвидировали авиационную фугасную бомбу весом 50 кг.

Ее обнаружили накануне, 1 июля, на открытой территории. На место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Они определили, что снаряд выдержит перевозку. Его извлекли из земли, погрузили в специализированный автомобиль и доставили на полигон.

После подрыва спасатели провели повторное обследование территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были. В операции были задействованы 7 человек.

Источник: Вести.Севастополь