В Крыму обезврежена еще одна бомба Великой Отечественной войны

2 июля 2019     22
В Крыму обезврежена еще одна бомба Великой Отечественной войны

В поселке Багерово Ленинского района Крыма ликвидировали авиационную фугасную бомбу весом 50 кг.

Ее обнаружили накануне, 1 июля, на открытой территории. На место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Они определили, что снаряд выдержит перевозку. Его извлекли из земли, погрузили в специализированный автомобиль и доставили на полигон.

После подрыва спасатели провели повторное обследование территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были. В операции были задействованы 7 человек.

Источник: Вести.Севастополь

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