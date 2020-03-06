В Крыму обнаружен подпольный цех по изготовлению алкоголя

Двое жителей Белогорска: мужчина и женщина – занимались изготовлением и сбытом спиртных напитков. Они маскировали их под элитный алкоголь известных марок.

Накануне следователям удалось зафиксировать очередной факт продажи суррогата, и на этом основании изготовители алкоголя были задержаны. Экспертиза установила, что употребление напитков, которые они разливали, может не просто причинить вред здоровью, но и привести к смертельному отравлению, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Во время обысков у фигурантов изъято около тысячи литров нелегального алкоголя и спиртосодержащей жидкости, приспособления для ее производства и емкости для розлива.

Мужчине и женщине предъявлено обвинение в сбыте товаров, не отвечающих требованиями безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь