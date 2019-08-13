В Крыму обнаружили останки кита, который жил 10 млн лет назад

13 августа 2019     17
В Крыму обнаружили останки кита, который жил 10 млн лет назад

При раскопках античного некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма ученые Института археологии Крыма РАН и волонтеры фонда “Археология” обнаружили останки детеныша кита: позвоночный столб, ребра, части черепа и челюстей. Этот кит жил около 10 млн лет назад, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего методиста зоологического музея Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Дмитрия Старцева.

Обнаруженные кости принадлежат предшественнику современных китов. Их называют усатыми, карликовыми китами. Размеры этого детеныша были около 2 м. Останки доставлены в зоологический музей, где их будут изучать палеонтологи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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