В Крыму обсуждают, как встречать группы туристов, которых эвакуируют из-за рубежа

Две группы крымских туристов ждут эвакуации в Марокко, также жители полуострова остаются пока в Хургаде.

Сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса в Крыму под руководством Сергея Аксенова обсуждали, как встречать этих людей. Всех их доставят в Москву, но организовать обсервацию целых самолетов в столице России не могут. Конечно, им измерят температуру, но многие могут находиться еще в инкубационном периоде без симптомов заболевания.

“Если они прилетят в Москву и пересядут в самолет до Симферополя, но потом мы должны будем изолировать целый борт? Если они в зоне риска, а их во все регионы отправляют, это караул сразу будет”, – считает Сергей Аксенов.

Он попросил коллег обратиться в федеральный штаб с предложением не отправлять в регионы возвращающихся из-за рубежа, а по возможности поместить их на карантин в Москве.

Если самолет из Хургады направят в Краснодар, то прозвучало предложение встретить крымских туристов там, забрать их на автобусе, привезти в Симферополь и отправить в обсервацию.

В столице республики уже готов обсерватор. В каждую палату даже провели спутниковое телевидении и поставили телевизоры. Сейчас монтируются конструкции для санобработки транспорта, который будет доставлять туда больных.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь