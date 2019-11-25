В Крыму обсуждают, как избавиться от пробок в курортный сезон

Если ничего не предпринять, в курортный сезон въезд в Ялту будет занимать больше трех часов, считает глава республики Сергей Аксенов.

Он предложил министерству транспорта Крыма создать рабочую группу, которая займется оптимизацией автомобильного движения как в целом на полуострове, так и на подъездах к курортным городам. Состав группы должен быть сформирован до пятницы.

Членам этой группы предстоит оптимизировать транспортную схему в Симферополе на время ремонта улиц, а также понять, как избежать больших пробок при въезде в Саки и Евпаторию.

Так этим летом водители подолгу стояли в пробках на въезде в приморские города полуострова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь