В Крыму одновременно высадились более 2000 десантников

В восточной части Крымского полуострова прошли масштабные тактические учения военно-транспортной авиации и воздушно-десантных войск России. 50 самолётов выполняли разные задачи: экипажи А-50 занимались радиоразведкой, Су-27 – уничтожением объектов условного противника. А с борта ИЛ-76 парашютисты ВДВ спускались на незнакомую местность.

В воздухе уже чувствуется напряжение. Над полигоном нарастает гул двигателей. Все ждут, когда из облаков вынырнет сорок самолётов ИЛ-76. На бортах – почти две тысячи десантников.

Но сначала нужно обезопасить район. Разведка нашла у условного противника комплексы противовоздушной обороны. По ним бьют высокоточным оружием. Пара тяжёлых истребителей СУ-27 12-й дивизии воздушно-транспортной авиации наносит удар крылатыми ракетами.

Путь свободен – и в небе раскрываются купола седьмой десантно-штурмовой дивизии. На скорости 300 километров в час военнослужащие покидают борт.

“Впервые в истории мы применили данный тактический приём – десантирование на минимальном боковом параметре. Когда между самолётами в двух параллельных боевых порядках было всего три километра. Мы достигаем данным тактическим приёмом сокращение время пребывания в зоне поражения противника возможного. И сокращаем время решения задачи парашютного десантирования”, – говорит Владимир Бенедиктов, командующий ВТА ВВС России.

Три секунды свободного падения – и автоматика раскрывает купол. Одновременно в небе 800 парашютов. Усложняет задачу порывы ветра с моря. Главное – быстро сориентироваться в такой обстановке, рассказывает десантник Вячеслав Ильичёв. За семь лет службы в таких массовых учениях участвует впервые.

“Если ты всё делаешь правильно, ничего страшного в этом нет. Нужно поворачиваться по ветру, чтобы земля шла на тебя, чтобы не переломать ноги”, – рассказывает Вячеслав Ильичёв, водитель автомобильного отделения 171 отдельного десантно-штурмового батальона.

Как только нога десантника касается земли – начинается уже боевая задача. Захватить аэродром условного противника. На выполнение приказа даётся 15 минут. После штурма в дело снова вступает транспортная авиация. Экипажи ИЛ-76 готовятся выполнить так называемый “афганский заход”. Особо зрелищный элемент учений. Сначала отстреливаются инфракрасные ловушки – они запутывают ПВО условного противника. Самолёт резко снижается, и на минимальной высоте пролетает над полем.

Приземлился самый компактный самолёт на этих учениях – беспилотник “Орлан-10”. Всё это время он был выше всех – на высоте 5 тысяч метров выполнял радиоразведку.

“Самолёт сделан как планер, с точки зрения конструкции отлично. С небольшой высоты может пролететь на заглушенном двигателе большое расстояние”, – говорит Олег Кузнецов, старший оператор роты БПЛА 7 ДШД (г. Новороссийск).

И что самое интересное с точки зрения инженерной мысли – его двигатель даже не является какой-то секретной разработкой. Аппарат разбирают и складывают в контейнер, который чуть больше кофра для клавишного синтезатора. Самолёты ИЛ-76 отправляются на аэродромы базирования в Иваново и Ульяновск, десантники – в Новороссийск.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин. “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь