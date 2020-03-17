В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с

17 марта 2020     13
В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с

Днем 18 марта и ночью 19-го в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра. Его порывы могут достигать 20-25 м/с.

В Севастополе картина похожая. Только порывы могут достигать 15-18 м/с. Завтра будет солнечно и сухо, днем в городе до +9. Сохраняется высокое атмосферное давление – 771 мм рт.ст.

В министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым обращаются ко всем жителям и гостям полуострова с просьбой не парковать машины под старыми деревьями, дорожными знаками, рекламными щитами. Выходя из дома, убедиться, что закрыты окна, а на балконе нет незакрепленных предметов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кусков кровли.  Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям. В МЧС просят воздержаться от туристических походов, а также выхода в море.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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