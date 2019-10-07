В Крыму ожидаются заморозки на почве

7 октября 2019     12
В Крыму ожидаются заморозки на почве

ГУ МЧС по Республике Крым объявило штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками. В ночь с 8 на 9 октября температура воздуха и поверхности почвы опустится до минус 3 градусов.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заморозки ожидаются в степных и предгорных районах Крыма.

В Севастополе завтра облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +12…14, сообщает Севастопольский гидрометцентр. Температура морской воды в бухтах города +18°.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта nordhot.ru

Источник: Вести.Севастополь

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