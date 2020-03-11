В Крыму определились с инвестором строительства оптово-распределительного центра

Власти Крыма выбрали компанию, которая будет строить крупнейший на полуострове логистический центр. Планируется, что мощность переработки и отгрузки составит 3 тысячи тонн продовольствия в сутки. В правительстве Республики Крым рассчитывают, что его строительство вместе с другими мерами будет способствовать снижению цен на продукты.

Еще в январе стало известно, что новый центр будет располагаться в поселке Октябрьский Красногвардейского района. Его строительство должно быть завершено к 2022 году. Площадь центра составит 40 га, продукты туда будут подвозить железнодорожным транспортом.

“В настоящее время через действующий распределительный центр в поселке Октябрьское Красногвардейского района проходит порядка 600 тонн продуктов питания в сутки. Инвестор прогнозирует увеличение объемов после строительства нового центра до 3 тыс. тонн в сутки. Это отечественный инвестор, ООО “Пуд”, который имеет сеть магазинов в Крыму”, – сообщил ТАСС председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Компания «Пуд» зарегистрирована в Симферополе и имеет 77 продуктовых магазинов по всему полуострову.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта ok.ru

Источник: Вести.Севастополь