В Крыму определились с инвестором строительства оптово-распределительного центра

11 марта 2020     9
В Крыму определились с инвестором строительства оптово-распределительного центра

Власти Крыма выбрали компанию, которая будет строить крупнейший на полуострове логистический центр. Планируется, что мощность переработки и отгрузки составит 3 тысячи тонн продовольствия в сутки. В правительстве Республики Крым рассчитывают, что его строительство вместе с другими мерами будет способствовать снижению цен на продукты.  

Еще в январе стало известно, что новый центр будет располагаться в поселке Октябрьский Красногвардейского района. Его строительство должно быть завершено к 2022 году. Площадь центра составит 40 га, продукты туда будут подвозить железнодорожным транспортом.

“В настоящее время через действующий распределительный центр в поселке Октябрьское Красногвардейского района проходит порядка 600 тонн продуктов питания в сутки. Инвестор прогнозирует увеличение объемов после строительства нового центра до 3 тыс. тонн в сутки. Это отечественный инвестор, ООО “Пуд”, который имеет сеть магазинов в Крыму”, – сообщил ТАСС председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Компания «Пуд» зарегистрирована в Симферополе и имеет 77 продуктовых магазинов по всему полуострову.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта ok.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Жительница Симферополя задержана за вооружённый разбой
Жительница Симферополя задержана за вооружённый разбой

В полицию поступило сообщение от 39-летней жительницы Симферополя о том, что неизвестная женщина перелезла через забор её дома и, угрожая …


Брусчатку с улицы Суворова после замены труб вернут на место
Брусчатку с улицы Суворова после замены труб вернут на место

На участке улицы Суворова, примыкающем к Большой Морской, началась укладка брусчатки. Используется тот же камень, который находился здесь до реконструкции …


Вести Севастополь 11.03.2020
Вести Севастополь 11.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Севастополь ставит под тотальный контроль вывоз строительного мусора. Помогут космические технологии. Зачем это нужно? – И …


В Крыму определились с инвестором строительства оптово-распределительного центра
В Крыму определились с инвестором строительства оптово-распределительного центра

Власти Крыма выбрали компанию, которая будет строить крупнейший на полуострове логистический центр. Планируется, что мощность переработки и отгрузки составит 3 …


Награды легендарного фронтового корреспондента переданы музею Крыма
Награды легендарного фронтового корреспондента переданы музею Крыма

Дочь автора фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгения Халдея передала его ордена и медали музею Керчи. Орден Красной звезды за …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты