В Крыму опубликуют список рейсов, которыми ехали больные коронавирусом

На сайте министерства труда и соцзащиты Крыма будет опубликован список авиарейсов и автобусов, которыми добирались домой пассажиры, а позже у них был обнаружен коронавирус. Также будет создана отдельная горячая линия, куда смогут позвонить те, кто ехал этими же рейсами. Там запишут телефоны и адреса, передадут их в Управление Роспотребнадзора, и люди, находящиеся в зоне риска, смогут сдать анализы.

Об открытии такой горячей линии сегодня главу Республики Крым попросила Наталья Пеньковская, руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Та линия, которая была создана при Роспотребнадзоре, уже не справляется с потоком звонков. Люди, которые находятся в самоизоляции, жалуются, что не могут дозвониться. Поэтому Наталья Пеньковская предложила выделить для тех, кто вернулся в Крым из неблагополучных по коронавирусу стран или ехал вместе с заразившими, свою телефонную линию.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора устанавливают все контакты еще шести заболевших, о которых стало известно накануне: семьи из четырех человек, отдыхавшей в ОАЭ, и двух симферопольцев, вернувшихся из Латвии и Бельгии. 115 человек: ближайшие контакты по самолетам и автобусам – уже оповещены о том, что они летели с заболевшими, и помещены на карантин.

Семья прилетела из Эмиратов в Краснодар, оттуда рейсовым автобусом приехала в Симферополь. В Симферополе они взяли такси и отправились в Ялту. Теперь сотрудники Роспотребнадзора пытаются проследить всю цепочку людей, которые встретились им в пути.

Жительница Симферополя из Риги возвращалась самолетом в Шереметьево. О том, что она пересекла границу России и направляется в Симферополь, сотрудники управления Роспотребнадзора Москвы оперативно сообщили крымским коллегам. Никаких клинических проявлений заболевания у девушки не было, но анализы подтвердили у нее наличие коронавируса. Кроме нее в Симферополе госпитализировали еще одного человека, с которым девушка находилась в близком контакте, сообщила Пеньковская.

По данным министра здравоохранения Игоря Чемоданова, сейчас в стационарах Крыма находятся 52 человека с подозрением на коронавирус. 1345 человек находятся дома под медицинским наблюдением, 1293 – под динамическим наблюдением, которое подразумевает, что пациент должен в определенные сроки обращаться к врачу для проведения исследований.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь