В Крыму осудили местного лидера Свидетелей Иеговы

5 марта 2020     15
В Крыму осудили местного лидера Свидетелей Иеговы

Суд приговорил организатора деятельности Свидетелей Иеговы в городе Джанкое к шести годам лишения свободы.

Следствие и суд установили, что 48-летний местный житель, осуществлял деятельность религиозной организации, признанной экстремисткой на территории России, и ликвидированной на основании решения Верховного Суда. Зная об этом, мужчина проводил собрания членов, изучение литературы, признанной экстремистской, вовлекал новых участников.

Деятельность проповедника пресечена сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства. 5 марта 2020 года мужчина приговорён к шести годам лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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