В Крыму откроются гламурные кемпинги

5 июля 2019     24
В Крыму откроются гламурные кемпинги

О проекте гламурных кемпингов или глемпингов в Крыму сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко в эфире радио “Спутник в Крыму”.  

«Мы занимаемся сейчас этим проектом… Это пользуется спросом и при адекватном ценообразовании, я думаю, это будет более чем загружено”, — сказал министр.

Гламурные кемпинги, в частности, открываются в центре Москвы на автопарковках: там выстилается искусственный газон. Вадим Волченко назвал их шатрами со всеми удобствами.

Анастасия Лазарева

Фото РИА Новости

Источник: Вести.Севастополь

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